Noord-Korea heeft donderdagochtend (plaatselijke tijd) opnieuw verschillende ballistische raketten afgevuurd. Woensdag vuurde het land al het grootste aantal raketten af sinds Kim Jong-un aan de macht kwam. De nieuwe rakettesten lieten Japan schrikken: het land adviseerde inwoners in bepaalde regio's zich tijdelijk binnenshuis te verschansen.

Japan dacht aanvankelijk dat één ballistische raket een intercontinentale langeafstandsraket was. Het land gaf een waarschuwing uit dat het wapen over Japan heen was gevlogen, maar Tokio weersprak die informatie later.

"De desbetreffende raket is ergens boven de Japanse Zee uit het zicht van de autoriteiten verdwenen", aldus de Japanse minister van Defensie.

"De herhaalde raketlanceringen van Noord-Korea zijn een schande en zijn absoluut onvergeeflijk", zei de Japanse premier Fumio Kishida.

Een dag eerder vuurde kernmacht Noord-Korea nog 23 raketten af, het grootste aantal sinds Kim Jong-un aan de macht kwam. Daaronder was ook een ballistische raket, die in zee landde op ongeveer 57 kilometer van de Zuid-Koreaanse stad Sokcho.

De Noord-Koreaanse lanceringen waren volgens Pyongyang een reactie op grootschalige militaire oefeningen door de Verenigde Staten en Zuid-Korea in de regio. Het geïsoleerde Noord-Korea ziet dergelijke oefeningen van de Zuid-Koreanen en Amerikanen doorgaans als voorbereidingen voor een invasie. Washington en Seoel spreken dat tegen.