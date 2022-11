De 47-jarige Liberische oorlogsmisdadiger Kunti Kamara is woensdag in Frankrijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Kamara maakte zich volgens de rechter schuldig aan misdaden tegen de menselijkheid en marteling in Liberia. Hij woonde twaalf jaar lang in Nederland.

In 2004 kreeg Kamara asiel in Nederland, waar hij als elektricien werkte. Twaalf jaar later ging hij naar België en daarna naar Frankrijk, waar hij in 2018 werd gearresteerd. Twee maanden voor zijn arrestatie had de ngo Civitas Maxima, gevestigd in Zwitserland, een klacht tegen hem ingediend bij het Franse Openbaar Ministerie.

De Nederlandse autoriteiten zouden niet in de gaten hebben gehad dat Kamara een oorlogsmisdadiger was, schrijft de NOS. Kamara zou een valse identiteit hebben aangenomen. In 2012 kreeg hij de Nederlandse nationaliteit en paspoort.

Kamara was een rebellenleider van de gewapende militie United Liberation Movement for Democracy (ULIMO). In 1993 en 1994 was hij betrokken bij misdaden tegen de menselijkheid, zoals martelingen en executies, en verkrachtingen van burgers. Kamara was toen achttien à negentien jaar oud.

Tijdens de Eerste en Tweede Liberiaanse Burgeroorlog kwamen naar schatting tot 250.000 mensen om het leven. Veel van hen waren burgers. De burgeroorlogen waren extreem gewelddadig. Veel burgers werden verkracht, gemarteld, tot seksslaaf gemaakt, en uitgebuit via dwangarbeid.

Nederland zou twee keer zijn gewezen op de achtergrond van Kamara, schrijft de NOS op basis van betrokkenen. De eerste keer door de Zwitserse autoriteiten, die vroegen of Kamara kon getuigen in een rechtszaak tegen een andere Liberiaan in 2015. Een jaar later meldde een Liberiaans slachtoffer zich in Nederland. Hij zou een belastende verklaring hebben afgelegd tegen Kamara, aldus de NOS. Het is niet duidelijk hoe Nederland op deze waarschuwingen heeft gereageerd.

Kamara werd in Frankrijk berecht volgens het beginsel van universele jurisdictie. Daardoor is het mogelijk om bepaalde misdaden te berechten, ongeacht waar in de wereld ze zijn gepleegd.