De man die in 2018 zeventien mensen doodschoot op een school in Florida moet levenslang de gevangenis in, zonder kans op vervroegde vrijlating. Een Amerikaanse rechter in Florida heeft dat woensdag bepaald.

Het Amerikaanse Openbaar Ministerie wilde dat de nu 24-jarige Nikolas Cruz de doodstraf zou krijgen, maar de jury vond een levenslange celstraf meer op zijn plaats. Volgens het Amerikaanse rechtssysteem kon de rechter daardoor geen doodstraf meer opleggen.

In februari 2018 kwamen veertien scholieren en drie schoolmedewerkers om bij de schietpartij op de Stoneman Douglas High School in Parkland. Nog eens zeventien anderen raakten gewond. De schutter was destijds door de school geschorst.

Cruz bekende vorig jaar schuld aan de moorden. Tijdens de rechtszaak zei hij "diepe spijt" te hebben van zijn daad.

De moorden leidden tot een nationale door scholieren geleide beweging voor strengere wapenwetten en meer veiligheid op scholen. Vorig jaar kregen de nabestaanden een schadevergoeding van zo'n 130 miljoen dollar toegekend na een schikking met de overheid.