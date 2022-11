De partij van de Israëlische ex-premier Benjamin Netanyahu en zijn politieke bondgenoten gaan aan kop bij de verkiezingen in Israël. Volgens exitpolls heeft Netanyahu met zijn blok een meerderheid van 67 van de 120 zetels in het parlement.

Maar de exitpolls moet je met een flinke korrel zout nemen. Bij de vorige verkiezingen zaten die er namelijk naast. Ook toen werd gedacht dat de coalitie van Netanyahu een meerderheid zou behalen, maar dat gebeurde niet.

Sterker nog: het lukte Netanyahu niet om een regering te vormen. Zijn tegenstanders lukte dat wél, waardoor de voormalige premier in de oppositie terechtkwam. Maar ook het blok dat tegen Netanyahu was, viel uiteen. Daardoor moesten Israëliërs gisteren voor de vijfde keer in vier jaar tijd naar de stembus.

De conservatieve partij Likud van Netanyahu lijkt met zo'n dertig zetels opnieuw de grootste partij te worden, gevolgd door Yesh Atid van zittend premier Yair Lapid. Om een regering te vormen, zal Netanyahu steun zoeken bij uiterst rechtse partijen.

"De kiezers hebben ons hun enorme vertrouwen getoond", zo sprak Netanyahu in de nacht van dinsdag op woensdag. "We stevenen af op een enorme overwinning."

De inmiddels 73-jarige Netanyahu was in de jaren negentig al premier en ook tussen 2009 en 2021. Hij is daarmee de langstzittende premier in de geschiedenis van Israël. Hij is ook al jaren verwikkeld in meerdere corruptiezaken. Zijn aanhangers noemen dat een heksenjacht. Zij zien Netanyahu als de enige leider die voor politieke stabiliteit kan zorgen.

Het verwachte verkiezingsresultaat toont volgens de Palestijnse premier Mohammad Shtayyeh het "opkomende extremisme" in de Joodse staat. De winst van Netanyahu's blok, dat hij omschrijft als "extreemreligieus-rechts", is volgens hem te wijten aan het "groeiende extremisme en racisme in de Israëlische samenleving". "Het bewijst dat wij geen vredespartner hebben", zegt Shtayyeh.