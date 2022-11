De sociaaldemocraten van premier Mette Frederiksen hebben de verkiezingen in Denemarken gewonnen. Samen met de andere partijen van haar centrumlinkse blok behield ze een krappe meerderheid in het parlement. Toch zei Frederiksen dat haar regering op zal stappen.

De partij van de 44-jarige premier werd dinsdag opnieuw de grootste in het parlement met 27,5 procent van de stemmen. Het is het beste resultaat van de sociaaldemocraten in de afgelopen twee decennia.

De partij van Frederiksen vormt sinds 2019 een minderheidsregering die gesteund wordt door linkse partijen. Ze zou nu met dezelfde constructie door kunnen regeren, maar Frederiksen vertelde haar supporters woensdagnacht dat ze zal aftreden in een poging het land te verbinden.

"We moeten kijken of we een brede regering kunnen vormen, ik sluit niemand uit", zei ze in haar toespraak. "Daarom zal ik morgen het ontslag van de regering aan de koningin voorleggen."

Frederiksen zal vervolgens onderzoeken met welke partijen het mogelijk is om zo'n brede coalitie te vormen. Tijdens haar verkiezingscampagne pleitte ze al voor een samenwerking tussen links en rechts. Oppositiepartijen zoals de liberalen en de conservatieven gaven toen aan daar geen trek te hebben.