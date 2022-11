De Braziliaanse president Jair Bolsonaro vecht zijn nederlaag bij de verkiezingen niet aan, liet hij dinsdag weten in een toespraak. Het was voor het eerst dat hij op de verkiezingsuitslag van zondag reageerde. Eerder was nog niet duidelijk of de radicaal-rechtse politicus zijn verkiezingsnederlaag zou accepteren.

Bolsonaro liet in een speech van slechts enkele minuten weten dat hij de grondwet zal accepteren. Ook bedankte hij de kiezers die op hem gestemd hebben. Daarna verdween hij van het podium.

Bolsonaro verloor de presidentsverkiezingen zondag nipt van de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva. Lula kreeg 50,9 procent van de stemmen, Bolsonaro 49,1 procent.

In de aanloop naar de stembusgang zei Bolsonaro dat hij uitsluitend door verkiezingsfraude zou kunnen verliezen. Hij suggereerde dat hij zich niet zou neerleggen bij een nederlaag.

De Braziliaanse minister van Communicatie Fábio Faria zei eerder op dinsdag al dat Bolsonaro de uitslag niet zou betwisten. Bolsonaro zelf wilde op dat moment nog geen commentaar geven, omdat hij rustig aan zijn speech wilde werken.

Truckers blokkeren wegen uit steun voor Bolsonaro

In veel delen van het land blokkeerden vrachtwagenchauffeurs dinsdag voor de tweede dag op rij wegen om Bolsonaro hun steun te betuigen. De president verlaagde eerder de prijs van diesel. Vrachtwagenchauffeurs vormen een belangrijk deel van zijn electoraat.

De 77-jarige Lula wil zo snel mogelijk de situatie verbeteren van 33 miljoen Brazilianen die nu honger lijden. Ook belooft hij de vernietiging van het Amazonegebied tegen te gaan en streeft hij naar eerlijke wereldhandel.

Bolsonaro was sinds 1 januari 2019 de president van Brazilië.