De zittende Braziliaanse president Jair Bolsonaro is van plan om dinsdag een toespraak te houden over de verkiezingsuitslag. Minister van Communicatie Fabio Faria zei maandag dat Bolsonaro zich tot dusverre van commentaar heeft onthouden om rustig aan zijn speech te kunnen werken. Of hij de verkiezingsuitslag zal erkennen, is niet bekend.

Bolsonaro verloor zondag de presidentsverkiezingen in een nek-aan-nekrace. Zijn uitdager, de linkse oud-president Luiz Inácio Lula da Silva, haalde 50,9 procent van de stemmen, de rechtse Bolsonaro 49,1.

In aanloop naar de verkiezingen suggereerde Bolsonaro dat hij zich niet bij een verlies zou neerleggen. Maar sinds de vaststelling van de uitslag is niets van hem vernomen. vicepresident Hamilton Mourao belde maandag echter met Lula om hem te feliciteren en adviseurs van Bolsonaro zouden hem adviseren de uitslag te accepteren.

In veel delen van het land blokkeerden vrachtwagenchauffeurs maandag wegen om hun steun te betuigen aan Bolsonaro. De president heeft de prijzen van diesel verlaagd en vrachtwagenchauffeurs vormen een belangrijke groep onder zijn electoraat. Volgens minister Faria zou Bolsonaro de blokkades willen opbreken.

De 77-jarige Lula wil zo snel mogelijk de situatie van 33 miljoen Brazilianen die nu honger lijden, verbeteren. Ook belooft hij om de vernietiging van het Amazonegebied tegen te gaan en streeft hij naar "eerlijke wereldhandel".