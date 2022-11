Het dodental van het dramatisch verlopen halloweenfeest in Seoel is opgelopen naar 156. Er zijn volgens de Zuid-Koreaanse overheid 151 gewonden, 29 van hen liggen met zware verwondingen in het ziekenhuis. De politie geeft dinsdag toe dat er fouten zijn gemaakt.

In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel kwamen afgelopen zaterdag naar schatting zeker 100.000 feestvierders bijeen om halloween te vieren. Het bleek een veel te grote groep mensen te zijn voor een veel te klein uitgaangsgebied. De verdrukking die daardoor ontstond werd de bezoekers, veelal twintigers, fataal.

Nabestaanden en mensen die het het drama overleefden zijn woedend en eisen opheldering over hoe het drama heeft kunnen plaatsvinden. De Zuid-Koreaanse overheid doet nu met een onderzoeksteam van 475 leden onderzoek naar de ramp. Ze bekijken camerabeelden en spreken met ooggetuigen.

Vooruitlopend op die resultaten gaf de nationale politiechef, Yoon Hee-keun, toe dat het politietoezicht op de feestende menigte "ontoereikend" was. "Ik voel me volledig verantwoordelijk voor de openbare veiligheid bij dit ongeval", zei hij dinsdagochtend tijdens een persconferentie. "Ik zal mijn best doen om ervoor te zorgen dat een tragedie als deze niet meer voorkomt."

38 Zuid-Koreanen staan stil bij halloweendrama in Seoel

'Ramp had voorkomen kunnen worden'

Volgens de politiechef brachten veel burgers met dringende telefoontjes de autoriteiten op de hoogte van het mogelijke gevaar. Maar Yoon zegt dat de agenten daar vervolgens niet snel en goed genoeg op reageerden. Verder onderzoek naar de ramp moet uitwijzen wat er allemaal nog meer fout ging.

In de uitgaansbuurt Itaewon waren er zaterdag meerdere halloweenfeesten georganiseerd. Omdat er geen centrale organisatie was, waren lokale autoriteiten niet verplicht om grootschalige veiligheidsmaatregelen te nemen. Zuid-Koreaanse veiligheidsexperts vinden het geen excuus en zeggen dat het drama voorkomen had kunnen worden.

"Het feit dat het geen 'festival' wordt genoemd, betekent niet dat er een verschil moet zijn in de rampenbestrijding". zegt de Koreaanse hoogleraar rampenbescherming Paek Seung-joo tegen Reuters. President Yoon Suk-yeol kondigde een week van nationale rouw af. Ook beloofde hij betere veiligheidsmaatregelen om dit soort drama's in de toekomst te voorkomen.