De man die vrijdag de echtgenoot van de Amerikaanse toppolitica Nancy Pelosi aanviel, is aangeklaagd voor mishandeling en poging tot ontvoering. De 42-jarige man zou tot vijftig jaar celstraf kunnen krijgen.

De man brak een huis in San Francisco binnen en was op zoek naar Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij was niet thuis, maar haar man wel. Paul Pelosi werd aangevallen met een hamer en zou volgens zijn vrouw geopereerd zijn aan een schedelfractuur.

Volgens familieleden gaat het al iets beter met Paul. Hij zal waarschijnlijk volledig herstellen. Ook de Amerikaanse president Joe Biden zei dit weekend dat het slachtoffer aan de beterende hand is.

De aanklagers hebben als bewijs tape, touw en andere materialen verzameld, waardoor duidelijk wordt dat de inbreker van plan was om Nancy Pelosi vast te binden. Hij zou "waar is Nancy?' hebben geroepen toen hij alleen Paul aantrof.

Pelosi reageerde dit weekend kort op het incident. "Gisterochtend brak een gewelddadige man in ons ouderlijk huis in, eiste mij te confronteren en viel mijn man Paul aan. Onze kinderen, onze kleinkinderen en ik zijn diepbedroefd en getraumatiseerd door de levensbedreigende aanval. We zijn dankbaar voor de snelle reactie van wetshandhavers en hulpdiensten en voor de levensreddende medische zorg die hij krijgt."

Verdachte zou aanhanger zijn van complottheorieën

Volgens onderzoek van onder meer CNN is de aanvaller een aanhanger van complottheorieën. De tv-zender meldde dat hij berichten en samenzweringstheorieën over coronavaccins, de presidentsverkiezing van 2020 (die Democraat Biden won) en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 publiceerde via Facebook.

Over een kleine twee weken worden de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten gehouden. De Republikeinen hopen dan de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi's Democraten hebben nu een zeer kleine meerderheid in de Senaat.