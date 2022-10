Rusland heeft maandag de Nederlandse ambassadeur Gilles Beschoor Plug in Moskou op het matje geroepen. Dat meldt het staatspersbureau RIA Novosti op basis van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Rusland beschuldigt de Britse inlichtingendienst van een poging op 20 oktober om een medewerker van de Russische ambassade in Den Haag te verleiden om over te lopen, zonder daarvoor enig bewijs te leveren. Het zou gaan om een Russische militair met een diplomatieke functie.

Volgens Rusland heeft de Nederlandse inlichtingendienst daarbij geholpen. Ook beschuldigt Rusland Nederland van pogingen om in april drie Russische diplomaten te 'ronselen'. Ook die bewering maakt Rusland verder niet concreet.

Het is niet bekend waarom de Nederlandse ambassadeur pas elf dagen na het recentste vermeende incident om uitleg gevraagd wordt door Moskou. Ook is niet duidelijk waarom alleen de Nederlandse ambassadeur en niet ook de Britse ambassadeur op het matje is geroepen.

Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vraagt Nederland in een verklaring om er bij bondgenoten op aan te dringen "dit soort onvriendelijke acties" te staken. Ook waarschuwt het ministerie voor een "verdere verslechtering" van de relatie tussen Nederland en Rusland.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken was maandag nog niet bereikbaar voor commentaar.