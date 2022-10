Een onbekend aantal bezoekers zit sinds zaterdag opgesloten in Disneyland Sjanghai. Het park moest plotseling zijn deuren sluiten door een nieuwe lockdown. Die werd ingesteld nadat er tien nieuwe coronabesmettingen waren gemeld in de Chinese miljoenenstad.

Bezoekers en personeel mogen Disneyland Sjanghai pas verlaten als ze drie dagen op rij een negatieve test kunnen overleggen. Het is niet bekend of er in het park coronatests te koop zijn. Beelden op het Chinese sociale medium Weibo tonen mensen die voor de dichte poorten van het park staan of zitten te wachten.

Het park was pas enkele dagen open, nadat het vanwege corona maandenlang was gesloten. Hoeveel mensen er precies opgesloten zitten, is niet bekend. Chinese media melden dat het gaat om "duizenden mensen". Gemiddeld trekt Disneyland Sjanghai dagelijks zo'n dertigduizend bezoekers.

De bezoekers kunnen wel gebruikmaken van de hotels in het park. Ook de attracties zijn nog in werking. Omdat er geen nieuwe bezoekers het park in mogen, hebben de aanwezigen de attracties voor zichzelf.

Ook op andere plaatsen in Sjanghai zitten mensen opgesloten op locaties die ze toevallig bezochten toen de lockdown werd ingesteld. Zo zijn er mensen die een vestiging van IKEA niet uit mogen. Hoe lang de lockdown in de stad duurt, is nog niet bekend.

Sjanghai heeft een bevolking van ongeveer 28,5 miljoen mensen. Toch zijn enkele nieuwe besmettingen genoeg om een lockdown in te stellen. China hanteert landelijk een extreem streng coronabeleid. In het hele land zijn momenteel zo'n tweehonderd lockdowns ingesteld, die miljoenen mensen treffen.