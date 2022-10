Zeker 141 mensen zijn zondag omgekomen bij de instorting van een hangbrug in de Indiase deelstaat Gujarat. Eerder werd nog gesproken van 81 doden. De Indiase politie heeft negen mensen aangehouden die betrokken waren bij het onderhoud van de brug.

Maandag waarschuwde het hoofd van de politie in de stad Morbi dat het dodental waarschijnlijk nog zal oplopen. De zoektocht naar slachtoffers is nog steeds aan de gang. Een regeringsfunctionaris zegt dat het reddingswerk wordt bemoeilijkt door het modderige water.

Honderden mensen vielen in de rivier toen de brug het zondag begaf. Zeker 177 mensen zijn levend uit het water gehaald. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. Mogelijk bezweek de constructie onder het gewicht van de vele voetgangers.

De voetgangersbrug van 230 meter lang was een toeristische attractie. Hij werd vorige week na een zes maanden durende renovatie heropend. Het bouwwerk stamt uit de negentiende eeuw, toen India een Britse kolonie was.

Justitie is begonnen met een onderzoek naar een van de dodelijkste incidenten in India van de afgelopen tien jaar. Dat is gericht op de personen die verantwoordelijk zijn voor de renovatie, het beheer en het onderhoud van de voetgangersbrug. Negen betrokkenen zijn gearresteerd.