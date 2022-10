Het aantal mensen dat is omgekomen doordat een hangbrug in de Indiase deelstaat Gujarat is ingestort, is gestegen tot minstens 132. Eerder ging het nog om 81 doden.

Maandag waarschuwde het hoofd van de politie in de stad Morbi dat het dodental waarschijnlijk nog zal oplopen. De zoektocht naar slachtoffers is nog steeds aan de gang. Onder de doden is een nog onbekend aantal kinderen.

Honderden mensen vielen zondag in een rivier toen de brug het begaf. De oorzaak van de instorting is nog onduidelijk. Mogelijk bezweek de constructie onder het gewicht van de vele voetgangers.

De brug van 230 meter lang is een toeristische attractie. Hij is vorige week heropend na renovatiewerkzaamheden die zes maanden hebben geduurd. Het bouwwerk stamt uit de negentiende eeuw en is gebouwd toen India een Britse kolonie was.