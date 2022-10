Twee mannen die meer dan twintig jaar lang onterecht vastzaten voor de moord op Malcolm X, hebben een miljoenenschikking getroffen met de staat en de stad New York. Dat maakte hun advocaat zondag bekend.

Muhammad Abdul Aziz en Khalil Islam werden kort na de moord op burgerrechtenactivist Malcolm X opgepakt. Samen met een derde man, Mujahid Abdul Halim, werden zij veroordeeld. Halim bekende zijn betrokkenheid, maar getuigde dat Aziz en Islam onschuldig waren. De twee mannen hebben dat zelf ook altijd volgehouden.

Islam werd na zijn celstraf in 1987 vrijgelaten en overleed in 2009 op 74-jarige leeftijd. Aziz kwam in 1985 vrij en probeerde sindsdien zijn naam te zuiveren. Beide mannen werden vorig jaar vrijgesproken.

De totale schikking bedraagt 36 miljoen dollar. Dat bedrag wordt verdeeld tussen Aziz en de familie van Islam. De stad New York zal 26 miljoen dollar betalen, de staat New York betaalt de rest van de schikking. Dat maakte persbureau Reuters bekend.

"Deze schikking doet recht aan de personen die decennialang in de gevangenis hebben doorgebracht en het stigma droegen vals beschuldigd te worden van het vermoorden van een iconisch figuur", zei een woordvoerder van de juridische afdeling van New York.

De bekende burgerrechtenactivist Malcolm X werd in 1965 op 39-jarige leeftijd doodgeschoten in New York. Hij zette zich in voor de strijd tegen onderdrukking van zwarte Amerikanen.