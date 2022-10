De Verenigde Naties, Turkije en Oekraïne zijn het zondag eens geworden over het laten uitvaren van zestien graanschepen die zich in Turkse wateren bevinden. De betrokken partijen hopen zo de export van Oekraïens graan over de Zwarte Zee weer op gang te brengen. Die export viel zaterdag stil, doordat Rusland uit de graandeal was gestapt.

Rusland heeft de graandeal voor onbepaalde tijd opgeschort. Secretaris-generaal van de VN António Guterres is zeer bezorgd en doet er alles aan om de graandeal te redden, zei zijn woordvoerder zondag.

Op de belangrijkste Amerikaanse beurs voor graan in Chicago steeg de prijs van tarwe maandagochtend met 5,5 procent. De prijs voor mais steeg met 2,2 procent vanwege de toegenomen onzekerheid over de wereldwijde toevoer.

De overeenkomst van zondag heeft betrekking op twaalf uitgaande en vier inkomende schepen. In een verklaring zegt het gezamenlijke coördinatiecentrum JCC dat de drie delegaties ook hebben afgesproken om maandag veertig andere uitgaande schepen te zullen inspecteren. De Russische delegatie is volgens het JCC op de hoogte van de plannen.

De export van graan vanuit Oekraïne viel na de Russische inval in dat land stil. Na bemiddeling door Turkije en de VN kwamen Rusland en Oekraïne in de zomer tot een akkoord om weer graan uit te voeren via de Zwarte Zee. Rusland en Oekraïne behoren tot de grootste graanexporteurs van de wereld. Het stilvallen van de export veroorzaakte een wereldwijde stijging van voedselprijzen. Er werd gevreesd voor acute honger in Afrika en Azië.