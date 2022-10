Het dodental in de Filipijnen als gevolgd van de tropische storm Nalgae is opgelopen naar 98. De storm trok zaterdag over delen van het land en veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen. 69 mensen raakten gewond. Daarnaast zijn er nog 63 mensen vermist, meldt het Filipijnse rampencentrum maandag.

Veel van de dodelijke slachtoffers vielen op het zuidelijke eiland Mindanao, onder meer in de autonome regio Bangsmoro.

Elk jaar treffen gemiddeld twintig tyfoons en stormen de eilandengroep in Zuidoost-Azië, vaak met veel dodelijke slachtoffers en verloren vee als gevolg. Ook de materiële schade aan boerderijen, huizen, wegen en bruggen is meestal groot.

Door de opwarming van de aarde worden stormen en tyfoons steeds krachtiger, waarschuwen wetenschappers.