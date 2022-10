Luiz Inácio Lula da Silva heeft de beslissende tweede ronde van de Braziliaanse presidentsverkiezingen gewonnen. De meeste stemmen zijn inmiddels geteld en met 50,8 procent is het een nipte overwinning voor Lula. Zijn tegenstander, de zittende president Jair Bolsonaro, kreeg 49,2 procent van de stemmen. Volgens de hoogste electorale autoriteit in het land is de uitkomst "mathematisch beslist" en wordt Lula dus de nieuwe president van Brazilië.

De peilingen voorspelden al dat de linkse oud-president Lula de verkiezingen met een kleine voorsprong zou winnen. De rechts-populistische Jair Bolsonaro dekte zich alvast in: hij suggereerde meerdere keren dat hij zich niet bij een verlies zou neerleggen omdat het Braziliaanse kiessysteem fraudegevoelig zou zijn. Hij keek die tactiek af bij de Amerikaanse oud-president Donald Trump.

Begin oktober werd de eerste stemronde gehouden, maar die leverde geen duidelijke winnaar op. Lula kreeg toen 48 procent van de stemmen, Bolsonaro 43 procent. Maar dat verschil was niet groot genoeg. Deze stemronde was de keuze simpel: Lula of Bolsonaro.

De overwinning is voor Lula een spectaculaire comeback. Tussen 2003 en 2010 was de 77-jarige politicus ook al president van Brazilië. Hij was populair, maar werd later beschuldigd van corruptie. Hij heeft daarvoor anderhalf jaar in de gevangenis gezeten. In maart dit jaar draaide het Hooggerechtshof zijn veroordeling terug. De rechter, Sergio Moro, zou bevooroordeeld zijn geweest. Moro werd later minister van Justitie onder Bolsonaro.

Zorgen over kiesproces

In het noordoosten van Brazilië is Lula doorgaans het populairst. Er waren zorgen dat kiezers in die regio zondag werden belemmerd om te stemmen. De politie zou er illegale wegversperringen hebben opgeworpen voor bussen met kiezers. Volgens critici is de politie op de hand van Bolsonaro.

Het hoofd van het hoogste verkiezingstribunaal (TSE) zei dat er niemand is verhinderd te stemmen en dat alle politieoperaties op de wegen zijn stopgezet. "Het enige probleem voor de kiezers was dat ze vertraging hadden", aldus Alexandre de Moraes. Hij kondigde onderzoek aan naar het handelen van de politie op de verkiezingsdag.