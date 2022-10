Minstens 68 mensen zijn zondag in India om het leven gekomen toen een hangbrug in deelstaat Gujarat instortte. Eerder ging het nog om veertig doden. Dertig mensen zijn zwaargewond, melden autoriteiten. Honderden mensen vielen in de rivier onder de brug.

Autoriteiten melden dat op het moment van instorten zo'n 150 mensen aanwezig waren op de hangbrug in de Indiase plaats Morbi. Lokale media spraken eerder van vierhonderd mensen. Het is niet bekend hoe de brug kon instorten.

Op beelden van een lokale tv-zender is volgens persbureau Reuters te zien dat tientallen mensen zich vastklampen aan de kabels van de ingestorte brug, terwijl reddingsteams ze proberen te redden.

De brug is 230 meter lang en is vorige week heropend na een sluiting van zes maanden vanwege renovatie. Het bouwwerk stamt uit de negentiende eeuw en is gebouwd in de periode dat het Verenigd Koninkrijk heerste over India.

De Indiase premier Narendra Modi, die voor een driedaags bezoek in zijn thuisstaat Gujarat is, heeft de minister van de staat opgedragen om dringend teams te mobiliseren voor een reddingsoperatie.