De fatale verdrukking in Seoel zaterdagavond kwam mede doordat er nauwelijks hulpdiensten waren om de drukte te managen. In het gedrang kwamen zeker 153 mensen om en raakte tientallen personen gewond.

Vanwege de viering van Halloween was het druk op straat in de Zuid-Koreaanse hoofdstad. In het populaire uitgaansdistrict Itaewon waren naar schatting zeker 100.000 feestvierders. De wijk staat bekend om de vele cafés en clubs, maar ook om de nauwe straten en steegjes.

Dit jaar konden er weer festiviteiten plaatsvinden zonder coronamaatregelen. Volgens een woordvoerder van de regering was er niet gerekend op meer aanwezigen dan in de jaren voor corona.

Experts op het gebied van crowdcontrol zeggen dat de politie niet voldoende voorbereid was op een grote mensenmassa. Dat concluderen ze op basis van foto's en video's van de drukte.

Ooggetuigen vertellen aan persbureau Yonhap dat er bijna geen maatregelen waren om de drukte in bedwang te houden. Er waren geen alternatieve looproutes aangegeven. Ook waren er in de uitgaansgebieden maar weinig agenten op straat.

Veel politie was ingezet op andere locaties in Seoel. Zo waren er elders in de stad enkele grote politieke bijeenkomsten en demonstraties georganiseerd.

De dodelijke verdrukking zou zijn gebeurd doordat een grote groep mensen terechtkwam in een steeg die naar beneden liep. Vervolgens ontstond er gedrang, met fatale afloop tot gevolg.