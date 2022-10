Het gaat beter met Paul Pelosi, de man van Nancy Pelosi, voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden. Dat heeft de Amerikaanse president Joe Biden zaterdag tegen verslaggevers gezegd. Een aanvaller drong vrijdag het huis van het echtpaar binnen en viel Paul Pelosi aan met een hamer, waarna hij naar het ziekenhuis moest.

Biden zei zaterdag dat het erop lijkt dat de aanval bedoeld was voor Nancy Pelosi. Hij riep andere politici op politiek geweld af te keuren.

Voor de aanval zou de binnendringer "waar is Nancy?" hebben geroepen, bleek vrijdag uit bronnen. Zij was op het moment van de aanval - net na 2.00 uur (lokale tijd) - niet thuis.

Pelosi's man werd naar een ziekenhuis gebracht en is daar geopereerd aan een schedelbreuk en zware verwondingen aan zijn rechterarm en beide handen. De verwachting is dat hij volledig zal herstellen.

Nieuwszender CNN meldde vrijdag op basis van anonieme bronnen dat de aanvaller Paul had vastgebonden om te wachten "tot Nancy zou thuiskomen". Toen de politie arriveerde, zou de man hebben gezegd dat hij "op Nancy wachtte".

Aanvaller zou in complottheorieën geloven

Volgens onderzoek van onder meer CNN is de aanvaller een aanhanger van complottheorieën. De tv-zender meldde dat hij berichten en samenzweringstheorieën over coronavaccins, de presidentsverkiezing van 2020 (die Democraat Biden won) en de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 publiceerde via Facebook.

Over een kleine twee weken worden de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten gehouden. De Republikeinen hopen dan de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi's Democraten hebben nu een zeer kleine meerderheid in de Senaat.