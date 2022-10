In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zijn zaterdag zeker 151 mensen om het leven gekomen als gevolg van verdrukking, melden lokale autoriteiten volgens persbureau Reuters. 82 anderen raakten gewond. De meeste dodelijke slachtoffers zijn tieners en twintigers, meldt een woordvoerder van de brandweer.

Vanwege Halloween was het 's avonds druk op straat in Seoel. Veel mensen waren op pad om het feest te vieren. Volgens plaatselijke media ging het om ongeveer 100.000 mensen. In een nauwe straat in het populaire uitgaansdistrict Itaewon kwamen ze in de verdrukking.

Negentien van de gewonden zijn er ernstig aan toe, zei de woordvoerder van de brandweer. Ook zijn nog 355 mensen als vermist opgegeven in Seoel.

De dodelijke slachtoffers zijn 97 vrouwen en 54 mannen, meldt de hoofdstedelijke brandweer. Minstens 19 van hen zijn buitenlanders, onder meer uit Iran, Oezbekistan, China en Noorwegen. Over mogelijke Nederlandse slachtoffers zijn vooralsnog geen berichten.

Op beelden is te zien hoe mensen op straat gereanimeerd worden. Ambulances rijden af en aan om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Zeker 1.700 hulpverleners zijn ingezet om de drukte tegen te gaan en mensen medische hulp te verlenen.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol kondigde zondag een periode van nationale rouw aan en wil dat de veiligheidsdiensten herzien worden. "In het centrum van Seoel heeft een tragedie plaatsgevonden, een ramp die nooit had mogen plaatsvinden", zei hij. De overheid "zal de oorzaak van het drama rigoureus onderzoeken, zodat een soortgelijk ongeval zich in de toekomst niet meer zal voordoen".

Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoel.

Het was voor het eerst na de coronacrisis dat het feest in de hoofdstad werd gevierd, zonder afstand te houden en mondkapjes te dragen.

45 Feestvierder filmt verdrukking in Seoel

Hoekstra en Rutte zijn geschokt

Minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra schrijft op Twitter dat hij geschokt is door de situatie. "Het is een tragedie dat een onschuldige avond van halloweenfeesten zo abrupt dodelijk werd. Mijn gedachten gaan uit naar de Koreaanse families die vandaag dierbaren hebben verloren."

Ook premier Rutte laat in een tweet weten "geschokt en bedroefd" te zijn "door het nieuws van het tragische incident in Seoel dat het leven kostte aan zoveel Koreanen".