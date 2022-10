In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zijn zaterdag zeker 146 mensen om het leven gekomen als gevolg van verdrukking, melden lokale autoriteiten volgens persbureau Reuters. 150 anderen raakten gewond. Eerder spraken autoriteiten nog van 120 doden en ruim 100 gewonden.

Vanwege Halloween was het 's avonds druk op straat in Seoel. Veel mensen waren op pad om het feest te vieren. Volgens plaatselijke media ging het om ongeveer 100.000 mensen. In een nauwe straat in het populaire uitgaansdistrict Itaewon kwamen ze in de verdrukking.

Veel van de gewonden zijn er volgens de autoriteiten ernstige aan toe. Ze krijgen medische hulp.

Op beelden is te zien hoe mensen op straat gereanimeerd worden. Ambulances rijden af en aan om mensen naar het ziekenhuis te brengen. Honderden leden van de hulpdiensten zijn ingezet om de drukte tegen te gaan en mensen medische hulp te verlenen.

De Zuid-Koreaanse president Yoon Suk-yeol heeft een spoedberaad gelast over de situatie. Burgemeester Oh Se-hoon, die op bezoek was in Europa, heeft zijn trip afgebroken en vliegt zo snel mogelijk terug naar Seoel.

Het was voor het eerst na de coronacrisis dat het feest in de hoofdstad werd gevierd, zonder afstand te houden en mondkapjes te dragen.