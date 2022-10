In de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel zijn zaterdag zeker honderd mensen gewond geraakt als gevolg van verdrukking. Zeker vijftig personen moesten door hulpdiensten gereanimeerd worden vanwege hart- en ademhalingsproblemen.

Vanwege Halloween was het 's avonds druk op straat in Seoel. Veel mensen waren op pad om het feest te vieren. In een nauwe straat in het populaire uitgaansdistrict Itaewon kwamen mensen in de verdrukking.

Volgens de brandweer raakten zeker honderd mensen gewond doordat ze bekneld raakten in de menigte. Ongeveer vijftig kregen door de drukte te maken met hartproblemen. Ook hadden mensen moeite met ademhalen.

Op beelden is te zien hoe mensen op straat gereanimeerd worden. Ambulances rijden af en aan om mensen naar het ziekenhuis te brengen.

Een onbekend aantal mensen zou zijn omgekomen in de drukte. Honderden leden van de hulpdiensten werden ingezet om de drukte tegen te gaan en mensen medische hulp te verlenen.