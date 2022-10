Een Amerikaan is vrijgelaten nadat hij 38 jaar onterecht in de gevangenis had gezeten. Uit DNA-onderzoek blijkt dat de 69-jarige man niet verantwoordelijk is voor een moord, twee moordpogingen en een verkrachting.

De betreffende man, Michael Hastings, zegt dat hij niet verbitterd is. "Ik heb jarenlang gebeden dat deze dag zou komen. Ik geef niemand de schuld. Ik wil gewoon genieten van de rest van mijn leven."

In 1983 hoorde Hastings dat hij levenslang de gevangenis in moest. Hij werd opgepakt na de vondst van het lichaam van een vrouw in een auto in Los Angeles. Zij was verkracht en vermoord.

Hastings hield altijd vol dat hij niets met de zaak te maken had. De jury was het daar niet mee eens en veroordeelde hem tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating. De nu 69-jarige man ontliep nog de doodstraf, doordat de jury het daar niet over eens kon worden.

Verzoek om DNA-onderzoek werd in 2000 nog afgewezen

In die tijd werden DNA-sporen die op de plaats delict werden gevonden nog niet onderzocht. Die sporen waren er in deze zaak wel. Hastings vroeg daarom in 2000 of er alsnog DNA-onderzoek verricht kon worden. Dat verzoek werd afgewezen, maar hij bleef volharden.

Vorig jaar deed een belangengroep onderzoek en daaruit werd duidelijk dat de sporen niet het genetisch materiaal van Hastings bevatten.

De sporen bleken afkomstig van een man die eerder was veroordeeld voor een gewapende ontvoering. In die zaak had de dader zijn slachtoffer verkracht en opgesloten in de kofferbak van een auto, net als in de zaak waarin Hastings onterecht was veroordeeld.

De daadwerkelijke dader is in 2020 overleden in de gevangenis.