Een 42-jarige man is vrijdag de woning van Nancy Pelosi, de voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, binnengedrongen. Daar heeft hij haar 82-jarige man Paul Pelosi met een hamer aangevallen. "Waar is Nancy?", heeft hij volgens bronnen voor de aanval geroepen.

Nancy Pelosi was op het moment van de aanval - net na 2.00 uur (lokale tijd) - niet thuis. Haar man is naar een ziekenhuis overgebracht en "zal naar verwachting volledig herstellen", liet Pelosi's woordvoerder weten. Hij heeft kneuzingen en zwellingen opgelopen.

Agenten gingen om 2.27 uur naar het huis van Pelosi, meldde de politie vrijdagavond op een ingelaste persconferentie. Eenmaal aangekomen troffen ze de aanvaller en Paul aan. Hij hield volgens de politie een hamer vast.

Nieuwszender CNN meldt op basis van anonieme bronnen dat de aanvaller Paul had vastgebonden om te wachten "tot Nancy zou thuiskomen". Toen de politie arriveerde, zou de man hebben gezegd dat hij "op Nancy wachtte".

De politie bevestigt dat niet. De verdachte is opgepakt en vastgezet. Hij wordt verdacht van poging tot moord. Over het motief van de aanvaller zijn geen mededelingen gedaan. Ook is niet duidelijk hoe hij het huis in kon komen.

Biden zegt te bidden voor Paul en zijn familie

President Joe Biden laat weten al het geweld te veroordelen en te bidden voor Paul en zijn familie. Hij heeft zijn partijgenoot gebeld om zijn steun te betuigen "na deze afschuwelijke aanval", laat het Witte Huis weten. De president voegt eraan toe erg blij te zijn dat Paul waarschijnlijk volledig herstelt.

Over een kleine twee weken worden de tussentijdse verkiezingen gehouden. De Republikeinen hopen dan de meerderheid in het parlement terug te krijgen. Pelosi's Democraten hebben nu een minieme meerderheid in de Senaat.

Paul is eigenaar van een in San Francisco gevestigd vastgoed- en durfkapitaalbedrijf. In mei raakte hij betrokken bij een auto-ongeluk. Hij werd daarna veroordeeld tot vijf dagen celstraf wegens rijden onder invloed.