Noord-Ierland moet opnieuw naar de stembus. Het parlement is er niet in geslaagd om op tijd een regionale regering te vormen. Een politieke crisis door onenigheid over Brexit-afspraken bleek niet te overkomen.

Inwoners gingen in mei voor het laatst naar de stembus. Vervolgens moest er binnen 24 weken een nieuwe regering worden gevormd. Dat mislukte. Nu moet er volgens de wet binnen twaalf weken nieuwe verkiezingen uitgeschreven worden.

Het mislukken voor de formatie is vooral aan de Democratic Unionist Party te wijten. De tweede partij van het land weigerde om ministers naar voren te schuiven door de afspraken die zijn gemaakt over internationale handel na de Brexit. Die verzwakken volgens de DUP de positie van Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk. Donderdag blokkeerde de partij een ultieme poging om alsnog tot een regering te komen.

DUP moest meewerken aan het vormen van een nieuwe regering, omdat het Noord-Ierse bestuur uit zowel unionisten als republikeinen moet bestaan. De republikeinse verkiezingswinnaar Sinn Féin kon dus niet om DUP heen, maar de unionisten weigerden sinds de verkiezingsuitslag om samen te werken.

Nog onduidelijk wanneer nieuwe verkiezingen plaatsvinden

De Britse minister voor Noord-Ierland, Chris Heaton-Harris, heeft vrijdag formeel aangekondigd dat de Noord-Ieren weer moeten gaan stemmen. Een datum is nog niet vastgesteld, maar hij zegt volgende week meer details bekend te maken. Ingewijden hielden rekening met een verkiezing in december.

Het is nog maar de vraag of nieuwe verkiezingen zullen helpen om uit de impasse te komen. De peilingen zijn sinds mei nauwelijks verschoven en de DUP houdt vast aan het standpunt dat de Brexit-afspraken eerst moeten worden aangepast.