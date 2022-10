Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft familieleden van het ambassadepersoneel in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja opgeroepen de stad te verlaten. Ook niet-essentiële diplomatieke medewerkers moeten vertrekken vanwege "een verhoogd risico op terroristische aanslagen".

Het ministerie maakt niet duidelijk om wat voor dreiging het precies gaat, maar zegt dat "mogelijk terroristische aanvallen kunnen plaatsvinden bij winkelcentra, markten, hotels, restaurants, bars en scholen".

Afgelopen weekend riepen de Amerikaanse autoriteiten staatsburgers in het West-Afrikaanse land al op om extra waakzaam te zijn. De waarschuwing werd door het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada overgenomen. Ook Nederland wijst erop dat er "in een deel van het land een risico op terreurdaden" is.

Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de veiligheidssituatie in Nigeria "kwetsbaar". Voor Abuja geldt een oranje reisadvies. Dat betekent dat alleen noodzakelijke reizen zijn toegestaan.