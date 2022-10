Een rechter van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft de dagvaarding in het Capitool-onderzoek stilgelegd. Daardoor krijgt de commissie die de bestorming van het Capitool onderzoekt geen toegang tot de telefoongegevens van Kelli Ward. Zij is de voorzitter van de Republikeinse partijafdeling in de staat Arizona en een vertrouweling van Donald Trump.

Ward had bij verschillende rechtbanken bezwaar gemaakt tegen de dagvaarding, maar kreeg geen gelijk. Ze stapte daarom naar het Hooggerechtshof. Opperrechter Elena Kagan besloot de onderzoekscommissie een halt toe te roepen tot de zaak verder is onderzocht.

De onderzoekers hadden alle sms- en belgegevens van Ward uit de periode van 1 november 2020 tot 30 januari 2021 opgevraagd. Ze zou betrokken zijn geweest bij pogingen om "het tellen van de stemmen voor de presidentverkiezingen te bemoeilijken".

Ward stapte naar de rechter omdat zij vindt dat de dagvaarding de grondrechten schendt van partijleden die in die tijd met haar gesproken hebben of haar berichten hebben gestuurd.

Ook voormalig president Trump zelf is gedagvaard. De verwachting is dat ook hij daar bezwaar tegen zal maken.