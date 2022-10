De man die in november vorig jaar met een auto zes mensen doodreed bij een Amerikaanse kerstoptocht is schuldig verklaard aan zesvoudige opzettelijke doodslag. Hij wordt waarschijnlijk veroordeeld tot een levenslange celstraf.

Nog eens 62 anderen raakten gewond nadat de verdachte met een auto op de menigte in Waukesha inreed. Onder hen waren achttien kinderen.

Het jongste dodelijke slachtoffer was acht jaar. De overige dodelijke slachtoffers waren in de leeftijd van 52 tot 81 jaar. Onder hen waren ook leden van de fanfare waar de auto op inreed.

De verdachte zegt dat hij niet de bedoeling had om op de menigte in te rijden. Hij was op de vlucht na een melding over huiselijk geweld. De rechter wees die verklaring van de hand. "Als je door een menigte en over kinderen heenrijdt, zijn jouw intenties duidelijk. Dit was geen ongeluk."

De politie kwam eerder al tot de conclusie dat er geen sprake was van terrorisme.