Sinds 2021 zijn zeker 252 vluchtelingen om het leven gekomen, nadat ze door Europese autoriteiten illegaal weer de grens over zijn geduwd. Het gaat hierbij om een inschatting van de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM). Het is voor het eerst dat IOM een schatting heeft gemaakt van het aantal doden door deze zogenoemde pushbacks.

De organisatie baseert haar schatting op verklaringen van overlevenden van deze pushbacks. Die zeggen bijvoorbeeld dat er bij de grens tussen Turkije en Griekenland 58 mensen zijn omgekomen en op de Middellandse Zee nog eens 97.

IOM plaatst wel de kanttekening dat het werkelijke aantal doden waarschijnlijk groter is. Het is namelijk lastig om een compleet en betrouwbaar beeld te krijgen, doordat landen weinig data over pushbacks hebben.

Deze pushbacks zijn namelijk erg omstreden. Als landen mensen weer terugsturen, houden ze zich niet aan de internationale afspraken. Zo ligt de Europese grens- en kustwacht Frontex onder vuur, omdat die volgens onderzoeksjournalisten vluchtelingen hebben teruggeduwd bij de grens tussen Griekenland en Turkije. Frontex ontkent hiervoor verantwoordelijk te zijn.

Al meer dan 5.684 doden op vluchtroutes

IOM meldt daarnaast dat begin 2021 minstens 5.684 personen om het leven zijn gekomen tijdens hun vlucht naar en binnen Europa.

Op de bekende vluchtroute tussen West-Afrika en de Canarische Eilanden steeg het aantal doden ten opzichte van de jaren ervoor. Dat was ook het geval op de route over de Middellandse Zee. De mensen die via deze routes reizen, maken een gevaarlijke en lange oversteek via de zee.

Ook binnen Europa nam het aantal sterfgevallen onder vluchtelingen toe. IOM wijst bijvoorbeeld op de Turks-Griekse grens, waar 126 doden werden geregistreerd. Volgens de organisatie kwamen velen van hen om het leven, doordat zij niet de hulp kregen die ze nodig hadden.