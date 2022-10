Deze foto van een mijnwerker en zijn zoontje gaat viral in de Verenigde Staten. De man, Micheal McGuire, haastte zich van zijn werk naar het basketbal stadion van Kentucky University om bij zijn zoontje te zijn.

Het driejarige jongetje Easton zou voor het eerst een basketbalwedstrijd bezoeken. Van dat moment wilde zijn vader geen seconde missen. "Het was of er meteen heen rijden, of de helft van de wedstrijd missen om naar huis te gaan en een douche te nemen en zo", legt McGuire uit aan een lokale tv-zender.

Het viel iemand uit het publiek op dat McGuire in zijn werkkleding op de tribune zat en dat zijn gezicht nog vies was van de kolen uit de mijn. Een foto van het moment ging viral nadat de coach van het thuisteam het beeld deelde op Twitter.

Foto van de 'vader van het jaar' is al tienduizenden keren gedeeld

"De Amerikaanse droom van mijn familie begon in een kolenmijn in Clarksburg, West-Virginia, dus deze foto raakt mij", schreef coach John Calipari bij de foto. Die werd vervolgens tienduizenden keren gedeeld. "Ik weet niet wie deze man is, maar hij is voor mij vader van het jaar", is een van de vele reacties.

Micheal McGuire kreeg er de dag na de wedstrijd eerst niets van mee. Hij was alweer aan het werk in de mijn. "Toen ik onderweg naar huis verbinding kreeg, ging het los", vertelt hij tegen een lokale nieuwszender. "Ik kon niet geloven dat het allemaal echt gebeurde."



Volgens de vrouw van McGuire krijgt haar man nu de waardering die hij verdient.

"Als hij geen mijnwerker was en zo'n goede betrouwbare baan had, zou ik niet voor onze kinderen kunnen zorgen", zegt ze tegen een lokale krant. De coach van het basketbalteam heeft McGuire en zijn familie tickets beloofd waarmee ze 'als VIP's zullen worden behandeld'.