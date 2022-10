Rishi Sunak is officieel de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 42-jarige Sunak ging dinsdag langs bij koning Charles op Buckingham Palace voor zijn officiële beëdiging. In zijn eerste toespraak zei hij dat hij is aangesteld om de fouten van zijn voorganger, Liz Truss, te herstellen.

Sunak kwam aan de macht na een turbulente en bovenal zeer korte regeringsperiode van Truss. De nieuwe premier is de eerste hindoeïstische persoon die het ambt bekleedt. Ook is hij de jongste premier van de afgelopen tweehonderd jaar.

In september legde hij het tijdens een leiderschapsverkiezing nog af tegen Truss. Zij diende vorige week al na 45 dagen haar ontslag in. Sunak kwam al snel in beeld als opvolger en werd uiteindelijk de nieuwe leider van de Conservative Party nadat oud-premier Boris Johnson en voormalig minister Perry Mordaunt zich hadden teruggetrokken uit de nieuwe strijd om het premierschap.

Kort na zijn beëdiging in Buckingham Palace vertrok Sunak naar 10 Downing Street, de ambtswoning van de Britse premier. Daar sprak hij het volk voor het eerst toe.

'Moet fouten van Truss herstellen'

Sunak begon zijn toespraak door zijn voorganger Truss te bedanken. "Ik wil Liz Truss een eerbetoon brengen. Haar intenties om de economie te verbeteren waren niet verkeerd. Maar er zijn wel fouten gemaakt. Niet door slechte intenties, maar het waren wel fouten. Ik moet die fouten als leider van de partij herstellen", zei hij.

Verder benadrukte de nieuwe premier de moeilijke situatie waarin het land verkeert. "Ons land heeft te maken met de nasleep van de coronapandemie en met de gevolgen van de oorlog in Oekraïne", zei hij. Hij benadrukte dat er moeilijke beslissingen genomen moeten worden.

"Jullie hebben gezien hoe ik tijdens de coronapandemie (als minister van Financiën, red.) alles op alles heb gezet om burgers en bedrijven te beschermen. Ik beloof dat ik met dezelfde passie te werk zal gaan als premier."

Ook wijdde Sunak enkele woorden aan Johnson. "Ik zal altijd dankbaar zijn voor Boris' prestaties", zei hij. "En ik weet zeker dat hij het net als ik eens is met het mandaat dat de Conservative Party in 2019 kreeg (tijdens de toenmalige verkiezingen, red.). Dat mandaat verbindt ons allemaal", verwees hij naar de roep van oppositiepartij Labour om nieuwe verkiezingen uit te schrijven na het gestuntel binnen de Conservative Party.

Truss: 'Eer om het land te leiden'

Truss diende eerder op de dag haar officiële ontslag als premier in bij koning Charles. Na afloop van haar laatste kabinetsoverleg blikte ze in een laatste toespraak terug op haar historisch korte termijn als premier. Dat deed ze net als Sunak voor 10 Downing Street, precies zeven weken nadat ze de media op dezelfde plek had toegesproken als nieuwe premier.

Truss zei dat ze het een "enorme eer" vond om het land te leiden. Ook zei ze er "meer dan ooit" van overtuigd te zijn dat het Verenigd Koninkrijk gewaagde beslissingen moet nemen om de huidige problemen op te lossen.

"We moeten ons voordeel doen met de vrijheid die we door Brexit hebben gekregen", vervolgde ze. Daarna benadrukte ze het belang van individuele vrijheid en lage belastingen voor de Britten. Ironisch genoeg deed juist haar plan om belastingen te verlagen (met name voor de rijken) Truss de das om.

Tot slot betuigde ze Oekraïne haar steun, waarna ze Sunak geluk toewenste en haar vrienden en familie bedankte voor de steun.