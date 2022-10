De vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties (UNHCR) zegt voor het einde van het jaar minstens 708 miljoen euro extra nodig te hebben. Zonder dat geld moet er bezuinigd worden op projecten. Dat zou volgens UNHCR "catastrofaal" zijn voor mensen in nood.

Niet eerder had de vluchtelingenorganisatie zo'n groot geldtekort. UNHCR is afhankelijk van het geld van VN-leden als Nederland. Door het tekort ziet de organisatie zich gedwongen om te bezuinigen op een aantal van haar operaties over de hele wereld.

De organisatie moet door het geldtekort nu al projecten stopzetten. Dat is het geval in onder meer Oeganda, dat gebukt gaat onder een ebola-uitbraak. Het lukt volgens de UNHCR niet om voldoende zeep- en hygiënekits voor de mensen aan te schaffen, terwijl die hard nodig zijn.

In Tsjaad werd de watervoorziening in vluchtelingenkampen afgesneden vanwege brandstoftekorten. En in Libanon moest de hulp voor 70.000 "extreem kwetsbare vluchtelingengezinnen" worden stopgezet. UNHCR slaat vanwege alle problemen nu alarm.

"Dit is een reële en dwingende noodoproep. Het leven en het levensonderhoud van mensen staan op het spel", zegt Dominique Hyde van UNHCR. "De nood neemt toe door oorlog en geweld, en door economische en geopolitieke omstandigheden."

Volgens UNHCR wordt er nog wel geld gedoneerd, maar kan door de crisis in Oekraïne niet genoeg geld opgehaald worden wereldwijd. De organisatie maakt zich vooral zorgen over de tekorten in het Midden-Oosten, nu de winter nadert.