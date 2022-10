Rishi Sunak wordt dinsdagochtend officieel beëdigd als premier van het Verenigd Koninkrijk. De 42-jarige multimiljonair ontvangt als de eerste hindoeïstische premier en de eerste premier met Indiase ouders vooral veel felicitaties vanuit India. Britse media reageren verdeeld op zijn aantreden.

"Een nieuw ochtendgloren voor Groot-Brittannië", kopt Daily Mail dinsdag. "The force is with you, Rishi", schrijft The Sun over Sunak, die groot Star Wars-fan is. The Mirror klinkt minder opgetogen: "Wie heeft er op jou gestemd?" Sunak werd maandag verkozen in een leiderschapsverkiezing van de Conservative Party; het volk heeft dus niet zelf kunnen stemmen.

Sunak is nog niet officieel premier. Eerst moet zijn voorganger Liz Truss nog naar Buckingham Palace. Zij zal daar haar ontslag aanbieden aan koning Charles. Daarna ontvangt de koning Sunak voor de zogenoemde kissing hands-ceremonie, waarbij de koning en de regeringsleider elkaar tegenwoordig de hand schudden.

Truss houdt dinsdag na haar laatste ministerraad rond 10.15 uur (Britse tijd) eerst nog een afscheidstoespraak voor 10 Downing Street. Op dezelfde plek zal Sunak het Britse volk juist voor het eerst toespreken als premier. Hij doet dat naar verwachting rond 11.35 uur.

Aantreden Sunak 'moment van trots' in India

Het premierschap van Sunak is groot nieuws in India. "Dat een land dat ons jarenlang heeft geregeerd nu een premier van Indiase afkomst heeft, zorgt voor een moment van trots in India", zegt een man uit New Delhi tegen persbureau AP. "De band tussen ons en het VK zal sterker worden", reageert iemand anders.

Op de Indiase televisie verscheen maandag de boodschap "Indiase zoon stijgt over het rijk". De Indiase premier, Narendra Modi, kijkt ernaar uit met Sanuk samen te werken. "Speciale divaliwensen voor de 'levende brug' van Indiase Britten, terwijl we onze historische banden omzetten in een modern partnerschap", twitterde Modi op de belangrijkste feestdag voor hindoes.

Veel tijd om van alle felicitaties te genieten heeft Sunak niet. Het Verenigd Koninkrijk heeft economische klappen te verwerken door de belastingplannen van zijn voorganger. Sunak zal dinsdag een ministersploeg samenstellen waarmee hij de problemen hoopt op te lossen. Woensdag staat de eerste confrontatie met de oppositie in het Lagerhuis al op het programma.