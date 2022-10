De twaalfjarige Lola Daviet, die half oktober dood werd aangetroffen in een koffer in Parijs, is maandag begraven. Haar dood leidde tot grote ontsteltenis bij veel Fransen en kreeg ook een politieke lading.

In de Noord-Franse plaats Lillers verzamelden zich duizenden mensen om stil te staan bij de dood van Lola. In de kerk was plek voor vijfhonderd mensen, maar buiten waren luidsprekers opgesteld om de uitvaartdienst te volgen.

De graflegging vond plaats in besloten kring. Wel was namens de regering de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin aanwezig.

De familie van Lola had gevraagd om de dag met "respect en waardigheid" te laten verlopen, zonder politieke lading. Dat was niet vanzelfsprekend, gezien de grote spanningen die de dood van het kind heeft veroorzaakt in Frankrijk.

Met name uiterst rechtse politici wezen op de achtergrond van de verdachte, een 24-jarige Algerijnse die illegaal in Frankrijk verbleef. Deze Dahbia B. heeft inmiddels bekend dat ze het kind om het leven heeft gebracht en haar seksueel heeft misbruikt. Ze is aangeklaagd voor verkrachting, marteling, misbruik en moord op een minderjarige.

President Emmanuel Macron sprak eerder van een daad van "extreme kwaadaardigheid". De uiterst rechtse politicus Eric Zemmour noemde de dood van Lola "francocide" (Fransenmoord) en de eveneens zeer rechtse Marine Le Pen eiste "antwoorden" van de regering.