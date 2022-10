Bij een luchtaanval in de staat Kachin in Myanmar zijn zondag zeker vijftig mensen om het leven gekomen. Ruim honderd mensen raakten gewond. De aanval van het leger was gemunt op een concert dat werd georganiseerd door de etnische minderheidsgroep Kachin Independent Organisation (KIO).

Volgens ooggetuigen zijn er drie vliegtuigbommen gedropt op de bijeenkomst in het dorp Kansi, in het noorden van Myanmar. Er werd van tevoren geen waarschuwing gegeven. Rond 20.30 uur lokale tijd werden drie enorme explosies gemeld. Er is veel schade aan de gebouwen.

Het concert was georganiseerd om de 62e verjaardag van het rebellenleger te vieren. De groep wordt al jarenlang fel bestreden door het leger, omdat er in de staat Kachin jademijnen liggen die naar schatting zo'n 30 miljard dollar (zo'n 30,4 miljard euro) waard zijn.

Er zijn regelmatig gevechten in het gebied. Vorig jaar pleegde het leger een militaire coupe waarbij de regering werd afgezet.