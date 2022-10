Autoriteiten van de Preventieve Veiligheidsdienst van Qatar hebben willekeurig lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders gearresteerd, concludeert Human Rights Watch maandag in een onderzoek. De slachtoffers werden in de gevangenis mishandeld en seksueel misbruikt.

Human Rights Watch (HRW) documenteerde tussen 2019 en 2022 zes gevallen van zware mishandeling en vijf gevallen van seksueel geweld richting lhbti's in politiebewaring. De slachtoffers zouden op openbare plaatsen zijn gearresteerd en hun telefoons werden doorzocht. Homoseksualiteit is illegaal in Qatar.

HRW interviewde zes slachtoffers, van wie sommigen zeggen in september 2022 nog te zijn mishandeld.

Rasha Younes was als onderzoeker lhbti-rechten bij Human Rights Watch betrokken bij de gesprekken. "Terwijl Qatar zich voorbereidt om het WK te organiseren, houden veiligheidstroepen lhbti's vast en mishandelen ze hen om wie ze zijn", zegt ze. "Dat doen ze blijkbaar in het vertrouwen dat de misstanden van de veiligheidstroepen ongemeld en ongecontroleerd zullen blijven"

Bij de vrijlating van transgender vrouwen werd geëist dat ze conversietherapie gingen volgen in een door de overheid gesponsord centrum voor "gedragsgezondheidszorg".

Slachtoffers kregen geen rechtsbijstand

Alle geïnterviewden zeiden dat ze werden vastgehouden in een ondergrondse gevangenis in Doha. Hier werden de gevangenen mentaal, verbaal en fysiek mishandeld. De slachtoffers werd toegang tot rechtsbijstand, familie en medische zorg ontzegd. Alle zes geïnterviewde slachtoffers zeiden dat de politie hen dwong te beloven dat ze "zouden stoppen met immorele activiteiten".

Een van de slachtoffers werd gedurende twee maanden in een isolatiecel vastgehouden, zonder toegang tot rechtsbijstand. Geen van de zes aanhoudingen werd geregistreerd, waardoor nabestaanden niet wisten wat er met de slachtoffers was gebeurd.

Er is al langer kritiek op het omstreden WK dat in Qatar wordt georganiseerd, omdat het land al jaren onder vuur ligt wegens mensenrechtenschendingen. Volgens The Guardian zijn duizenden arbeiders om het leven gekomen bij de bouw van de stadions. Een week geleden werd Qatar aangewezen als gastheer voor de Azië Cup 2023.