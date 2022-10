Rishi Sunak wordt de nieuwe premier van het Verenigd Koninkrijk. De 42-jarige Sunak had als enige kandidaat de vereiste steun van ten minste honderd conservatieve parlementsleden. Daarmee was hij de enige geldige kandidaat om de opgestapte Liz Truss op te volgen als partijleider van de Conservative Party en als Britse minister-president.

Sunak verloor begin september nog van Truss in de strijd om de opvolging van Boris Johnson. Truss stapte vorige week op nadat haar belastingplannen rampzalig uitpakte.

Kandidaten voor het premierschap moesten vóór 15.00 uur (Nederlandse tijd) de steun krijgen van ten minste honderd conservatieve parlementsleden. Alleen Sunak kreeg dat voor elkaar, bevestigde het 1922 Committee dat over de leiderschapsverkiezing gaat.

Parlementslid Penny Mordaunt had zich ook gemeld als kandidaat. Zij slaagde er niet in om de benodigde honderd steunbetuigingen te verzamelen onder haar partijgenoten in het parlement. In een verklaring laat ze weten Sunak "voor de volle 100 procent te steunen".

De eerder dit jaar opgestapte Johnson overwoog naar verluidt ook om zich kandidaat te stellen. Zondag maakte hij bekend daar toch van af te zien. Johnson zou genoeg steun hebben gehad onder zijn partijgenoten, maar vindt een gooi naar het leiderschap "niet het juiste om te doen".

Sunak wordt naar verwachting vrijdag officieel beëdigd als premier. Hij erft een land dat politiek en economisch in zwaar weer verkeert.