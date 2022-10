Boris Johnson doet geen gooi naar het leiderschap van de Britse Conservative Party, meldt onder meer BBC News zondag. Afgelopen donderdag trad Liz Truss af als premier van het Verenigd Koninkrijk. Zij was slechts 45 dagen aan de macht.

Doordat Johnson niet beschikbaar is als kandidaat, is op dit moment Rishi Sunak de enige officiële kandidaat voor het leiderschap van de Conservative Party en daarmee ook het Britse premierschap.

Eerder al meldde Penny Mordaunt zich als kandidaat, maar zij heeft nog niet de benodigde honderd steunbetuigingen van conservatieve parlementsleden verzameld. Sunak heeft die wel.

Volgens Johnson geldt dat ook voor hemzelf, schrijft BBC News. Hij zou de steun hebben gehad van 102 partijgenoten, maar vindt een gooi naar het leiderschap "niet het juiste om te doen".

Hij zegt dat hij had gehoopt dat hij, Sunak en Mordaunt nader tot elkaar hadden kunnen komen, maar dat is volgens de oud-premier niet gelukt. "Je kunt niet effectief regeren tenzij je een verenigde partij in het parlement hebt."

De Conservative Party stemt maandag over een opvolger van Truss. Mocht slechts één kandidaat de benodigde honderd steunbetuigingen hebben, dan wordt die kandidaat automatisch de nieuwe partijleider en daarmee ook premier van het Verenigd Koninkrijk.