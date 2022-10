Tienduizenden mensen lopen een klimaatmars in Brussel. De demonstranten willen maatregelen tegen de klimaatverandering op de politieke agenda houden, in aanloop naar de internationale top in november in Egypte.

De mars eindigt in het Jubelpark in Brussel. Daar zijn toespraken van enkele van de initiatiefnemers.

Ook elders in Europa vroegen klimaatactivisten om aandacht voor de klimaatproblematiek. In het Barberini Museum in de Duitse plaats Potsdam gooiden twee activisten van de groep Letzte Generation aardappelpuree op het schilderij Les Meules van Claude Monet.

Het tweetal lijmde zich daarna vast aan de vloer. "We stellen de samenleving dezelfde vraag als twee vrouwen met tomatensoep vorige week in de National Gallery in Londen. Wat is meer waard, kunst of het leven?", schreef de groep na de actie op Twitter.

In Londen blokkeerden activisten van de groep Just Stop Oil het beroemde kruispunt Abbey Road, met fikse verkeersopstoppingen tot gevolg. De activisten deden dat door dezelfde pose aan te nemen als The Beatles op de beroemde hoes van hun album Abbey Road uit 1969.

Just Stop Oil zorgde vorige week wereldwijd voor reuring door een schilderij van Vincent van Gogh met tomatensoep te besmeuren.