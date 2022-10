Rishi Sunak heeft zich zondag officieel kandidaat gesteld voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en daarmee ook voor het Britse premierschap. Hij wil de opvolger worden van Liz Truss, die het veld donderdag al na 45 dagen moest ruimen.

"Het Verenigd Koninkrijk is een geweldig land, maar we zien ons geconfronteerd met een grote economische crisis. Daarom stel ik me kandidaat voor het leiderschap van de Conservatieve Partij en als onze volgende premier. Ik wil de economie herstellen, onze partij verenigen en leveren voor ons land", zei Sunak.

De 42-jarige Sunak verloor begin september van Truss in de strijd om de opvolging van de opgestapte Boris Johnson.

Naast Sunak heeft tot nu alleen partijkopstuk Penny Mordaunt zich officieel kandidaat gesteld. Van oud-premier Boris Johnson wordt ook verwacht dat hij een gooi gaat doen naar het leiderschap.

Om aanspraak te maken, hebben de kandidaten ieder minimaal honderd stemmen nodig van leden binnen de partij. Het lijkt erop dat hen dit beide gaat lukken. Volgens de BBC stond de teller voor Sunak zondagochtend al op 129.

Mocht maandagmiddag slechts één kandidaat de benodigde honderd steunbetuigingen hebben, dan wordt die kandidaat automatisch de nieuwe partijleider en daarmee ook premier van Groot-Brittannië.