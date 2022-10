Het aantal plofkraken op geldautomaten in Europa neemt volgens Europol sterk toe. Ook zijn de gebruikte explosieven sterker en gevaarlijker. Dat zegt een woordvoerder van het samenwerkingsverband van de politiediensten van de Europese Unie: "Die explosieven kunnen zelfs gebouwen doen instorten en onschuldige mensen doden."

Volgens Europol doet deze trend zich onder meer voor in Duitsland, Zuid-Europa en de Baltische staten. Criminele bendes hebben zich gespecialiseerd in dit soort plofkraken en opereren vaak internationaal. "Het zijn moderne bankovervallen", zegt de woordvoerder. Ze zegt dat onschuldige burgers steeds vaker in gevaar worden gebracht. De daders zijn uiterst gewetenloos, aldus de woordvoerder. "Ze zijn niet geïnteresseerd in mensen, ze geven alleen om geld."

In de eerste negen maanden van dit jaar zijn in Nederland al meer plofkraken op pinautomaten zijn gepleegd dan in heel 2021. Dat bleek eerder uit een telling van ANP/LocalFocus. In 2021 ging het om zeker tien plofkraken. Dit jaar zijn er minstens elf plofkraken waarbij schade werd gemeld. In Noord-Holland, en met name Amsterdam, was het dit jaar tot nu toe het vaakst raak.

Exacte cijfers voor heel Europa zijn nog niet beschikbaar. Dit komt doordat EU-lidstaten alleen internationale zaken melden aan de Europese politieautoriteit.