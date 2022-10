Twee medewerkers van een ziekenhuis in Dallas in de Amerikaanse staat Texas zijn zaterdag doodgeschoten. Zij zouden in de verpleging hebben gewerkt. De dader is een dertigjarige man. Hij werd neergeschoten door de politie en gearresteerd. Dat heeft districtsrechter Clay Jenkins volgens Amerikaanse media bekendgemaakt.

Nadat de verdachte door de politie was overmeesterd kreeg hij eerste hulp toegediend waarna hij met onbekende verwondingen naar een ander ziekenhuis werd gebracht.

Het incident gebeurde rond 11.00 uur lokale tijd in de buurt van de verloskamer. De schutter zou voorwaardelijk zijn vrijgelaten voor diefstal met geweld en een enkelband hebben gedragen. De politie maakte bekend dat hij zal worden aangeklaagd voor moord.

Op Twitter zegt de politiechef van Dallas dat het gaat om "een afschuwelijk falen van ons strafrechtsysteem".

Het Dallas United Methodist Hospital zegt "diepbedroefd" te zijn door het verlies van de twee medewerksters. "We zijn dankbaar voor de steun van de gemeenschap in deze moeilijke tijd."

Waarom de man het vuur opende in het ziekenhuis is onbekend.