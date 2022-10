Xi Jinping is zondag herkozen als hoogste baas van de Chinese Communistische Partij (CCP). Daarmee staat hem niets meer in de weg om voor de derde termijn op rij president van China te worden.

De 69-jarige Xi is daarmee de langstzittende leider van het moderne China sinds Mao Zedong. Laatstgenoemde leidde China en de CCP van 1949 tot zijn dood in 1976. Mao regeerde het land als een dictator.

De herverkiezing van Xi volgde op het partijcongres van de CCP dat zaterdag eindigde. Tijdens dat evenement spraken 2.300 partijleden een week lang over wie er leiding gaat geven aan China.

De partijleden op het congres in Peking stemden ook voor een reeks nieuwe wetten die Xi nog steviger in het zadel houden. Zo is de visie en de leidende rol van Xi nu vastgelegd in de grondwet. Daarin wordt Xi betiteld als "kern" van de partij. Zijn denkwijze, het zogeheten "Xi Jinping-denken", vormt de ideologie van de CCP.

Overigens was van een democratisch proces geen sprake. Vooraf is bepaald hoe de leden moeten stemmen.

Partijtop krijgt opnieuw vorm

Maar het congres draaide niet alleen om het kiezen van de leider. De hele partijtop kreeg opnieuw vorm. De CCP is opgebouwd als een piramide. Bovenin zitten het Politburo (25 leden) en het Permanent Comité (ongeveer 7 leden). Zij zijn een soort kabinet van de partij.

Zaterdag werd al duidelijk dat in ieder geval vier leden van het Permanent Comité niet terugkeren. Het gaat onder anderen om premier Li Keqiang, die wordt genoemd als mogelijk nieuwe voorzitter van het Chinese parlement.

Kort voor de stemming over de grondwetswijzigingen kwam het zaterdag voor de camera's nog tot een opmerkelijk incident. Oud-partijleider Hu Jintao werd ogenschijnlijk tegen zijn wil uit de zaal verwijderd.

De reden daarvoor werd niet duidelijk. De oud-secretaris-generaal die de huidige leider naar voren had geschoven, geldt in elk geval niet als trouwe ondersteuner van Xi.