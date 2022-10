De commissie die de bestorming van het Capitool in Washington op 6 januari 2021 onderzoekt, eist een getuigenis van oud-president Donald Trump. Duizenden betogers bestormden die dag het Capitool om een in hun ogen onwettige verkiezingsnederlaag van Trump tegen te houden.

De onderzoekscommissie van het Amerikaanse parlement eist van Trump dat hij "op of rond 14 november" getuigt. Voorafgaand aan die getuigenis moet hij ook documenten aanleveren, onder andere over communicatie met de overheid en extremistische groeperingen.

Volgens de commissie is er "overweldigend bewijs" dat Trump heeft aangezet tot de bestorming door valse beweringen te doen over het verloop van de presidentsverkiezingen, die door fraude in zijn nadeel zouden zijn uitgevallen. Ook zou hij hebben geprobeerd het ministerie van Justitie, leden van het parlement en vicepresident Mike Pence over te halen om de uitslagen te vervalsen.

Commissievoorzitter Bennie Thompson en vicevoorzitter Liz Cheney zijn zich bewust van wat ze eisen. "We beseffen dat het dagvaarden van een voormalige president een historisch grote stap is. We denken hier niet lichtzinnig over."

Het is onzeker of en hoe Trump en zijn juridische team op de dagvaarding reageren. Vrijdag werd Trumps voormalig adviseur Steve Bannon veroordeeld tot vier maanden cel en een geldboete voor minachting van het parlement. Hij negeerde de oproep voor een getuigenis van de onderzoekscommissie die nu Trump dagvaardt.