Steve Bannon, de voormalige adviseur van de Amerikaanse oud-president Donald Trump, krijgt vier maanden celstraf vanwege minachting van het parlement. Hij werkte niet mee aan het onderzoek naar de Capitool-bestorming en kwam niet opdagen bij zijn verhoor. De rechter legde Bannon ook een boete op van 6.500 dollar (6644 euro).

Afgelopen juli werd de vertrouweling van Trump al veroordeeld door een volksjury. De jury oordeelde dat Bannon schuldig was aan het niet overhandigen van documenten. Ook legde hij geen getuigenis af. Daarmee schoffeerde hij de regering openlijk. De Amerikaanse aanklagers eisten dat Bannon een half jaar de cel in zou gaan.

Volgens de advocaat van Bannon vertrouwde hij op het advies van zijn advocaten om niet op te komen dagen. Trump had namelijk al zijn medewerkers opgeroepen niet mee te werken aan het onderzoek, dat volgens hem een puur politieke bedoeling had.

De commissie wilde Bannons getuigenis horen, omdat hij op de dag voor de bestorming op 6 januari 2021 minstens twee keer met Trump sprak. Later die dag zei hij in zijn invloedrijke podcast dat "morgen de hel losbreekt". Bannon liet vlak voor het begin van zijn proces weten alsnog bereid te zijn te getuigen, maar volgens de aanklagers verandert dat niets aan het feit dat hij de wet al heeft overtreden.

Bannons advocaten hebben duidelijk gemaakt dat ze van plan zijn in beroep te gaan. Volgens de rechter is het risico "zeer klein" dat hij opnieuw in de fout gaat, dus mag hij een eventueel beroep in vrijheid afwachten.

Er ligt nog een zwaardere strafzaak tegen Bannon

Bannon was een belangrijke adviseur van Trump tijdens de verkiezingscampagne in 2016. Daarna was hij de belangrijkste adviseur in het Witte Huis. In 2017 stopte zijn werk als strateeg na een ruzie, die later is bijgelegd. Bannon speelt al decennia een belangrijke rol in uiterst rechtse media.

Op 6 januari 2021 bestormde een Trump-gezinde menigte het Capitool in Washington. Daarbij werd de politie aangevallen met wapenstokken, vlaggenmasten, tasers, chemische stoffen, metalen pijpen, stukken vangrails en andere wapens. Het was een poging om de verkiezingsuitslag tegen te houden. Donald Trump verloor de verkiezingen van democraat Joe Biden.

Er lopen nog andere zaken tegen Bannon. In september beschuldigde justitie hem van witwassen. De 68-jarige zou donoren hebben misleid die geld gaven voor het bouwen van een muur op de grens tussen de VS en Mexico. Hij kan hier maximaal vijftien jaar gevangenisstraf voor krijgen.

Ook een andere Trump-getrouwe, Peter Navarro, staat komende maand terecht. Net als Bannon weigerde hij te getuigen. De laatste keer dat een gedaagde veroordeeld werd voor minachting van het Congres was in 1974. Destijds betrof het Gordon Liddy, een samenzweerder in het Watergate-schandaal dat leidde tot het opstappen van president Richard Nixon.