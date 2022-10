In het Verenigd Koninkrijk reageren vakbonden en politici boos op de uitkering die Liz Truss na haar premierschap mag aanvragen. Zij heeft recht op 115.000 pond (131.000 euro) per jaar aan financiële ondersteuning voor oud-premiers.

Omdat veel Britten het financieel moeilijk hebben door de hoge inflatie ligt deze regeling nu onder vuur.

De omstreden uitkering heet Public Duty Costs Allowance (PDCA) en bestaat al tientallen jaren. De achterliggende gedachte is dat voormalige premiers nog steeds een belangrijke rol hebben in het openbaar leven en daarom ook kosten maken, zoals het betalen van salarissen van medewerkers. Daar betaalt de staat aan mee via de PDCA.

Het ergert critici dat Truss maar een paar weken aan de macht is geweest, maar wel de rest van haar leven gebruik kan maken van de regeling.

"Het zou niet toegestaan moeten zijn dat ze levenslang toegang krijgt tot dezelfde 115.000 pond als recente voorgangers, die meer dan twee jaar aan de macht waren", reageert een woordvoerder van de oppositiepartij Liberal Democrats in Britse media.

Ambtenaren naar de voedselbank

Daarnaast is er kritiek op deze uitkering voor Truss, omdat veel ambtenaren in het Verenigd Koninkrijk moeilijk rondkomen. Een op de vijf ambtenaren zou naar de voedselbank moeten en 35 procent zou maaltijden moeten overslaan, omdat ze geen eten hebben. Dat zegt de topman van ambtenarenvakbond PCS in de krant The Guardian. Britse vakbonden willen daarom dat Truss afstand doet van de uitkering.

Truss kondigde deze week haar vertrek aan nadat ze zware kritiek had gekregen op haar zwalkende economische beleid.