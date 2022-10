Het Belgische leger gaat asielorganisatie Fedasil helpen met het vinden van extra plek voor vluchtelingen. Ook gaan ongeveer tien militairen bekijken of Fedasil de huidige opvangplekken beter kan gebruiken, meldt De Morgen.

Nicole de Moor, de staatssecretaris die over asielopvang gaat, had overheidsorganisaties al meerdere keren om hulp gevraagd.

Ook in België is de asielopvang erg vol. Vorige week moesten in Brussel voor het eerst ook minderjarigen op straat slapen. "Vergelijkbare situaties met die in Ter Apel", zei een woordvoerder van VluchtelingenWerk Vlaanderen over de situatie. Het aantal opvangplekken in België is schaars en bovendien kampt Fedasil met een tekort aan personeel.

Defensie zet nu een commando- en controlecel in, legt een woordvoerder van defensieminister Ludivine Dedonder aan De Morgen uit. Deze militairen gaan uitzoeken of Fedasil de bestaande plaatsen efficiënter kan invullen.

Daarnaast komt er een crisiscentrum, waarmee het leger op zoek gaat naar nieuwe opvangplekken. Dat moet op 1 december vijftienhonderd extra opvangplekken hebben opgeleverd.

Fedasil legde uit onvrede voor een uur het werk neer

Enkele uren na een staking van het Fedasil-personeel werd aangekondigd dat het leger bijspringt. De medewerkers legden donderdagmiddag voor de tweede keer in een paar maanden tijd voor een uur het werk neer. Dat deden ze uit onvrede met het vastgelopen asielsysteem.

"Het personeel is moe na een aaneenschakeling van crisissen", zegt een directeur van een opvangcentrum tegen het lokale nieuwsmedium Bruzz.be. "Bij Fedasil is er geen probleem om de borst nat te maken. Dat doen we vaak, maar het moet ook zin hebben en er moet perspectief zijn op middellange en lange termijn."