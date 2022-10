Liz Truss trad donderdag na slechts 45 dagen af als premier van het Verenigd Koninkrijk. De Britten kunnen voor de vierde keer in ruim zes jaar tijd op zoek naar een nieuwe politiek leider. Dit zijn de mogelijke kandidaten die genoemd worden.

Rishi Sunak

Als Mart Smeets of Jack van Gelder verslag had gedaan van Britse politiek, was Sunak nu vast de vraag gesteld: "Wat gaat er nu door je heen?" De 42-jarige Sunak verloor begin september van Truss in de strijd om de opvolging van de opgestapte Boris Johnson (over hem later meer).

In de verkiezingsdebatten waarschuwde Sunak al voor de belastingplannen van Truss. Hij voorspelde dat ze rampzalig zouden uitpakken, en kreeg gelijk. Sunak was onder de conservatieve parlementsleden de populairste kandidaat. Maar toen alle 170.000 partijleden mochten stemmen, was hij kansloos tegen Truss.

Mogelijk wil Sunak nu alsnog laten zien dat hij al die tijd al de betere keus was. Dan moet hij er natuurlijk nog wel zin in hebben, 45 dagen nadat hij was gepasseerd. Daar heeft hij zich in het openbaar nog niet over uitgesproken. Maar politieke bondgenoten weten zeker dat hij opnieuw een gooi wil doen.

Penny Mordaunt

Mordaunt viel bij de vorige verkiezingen als laatste af voor de tweestrijd tussen Truss en Sunak. Tot de laatste voorverkiezing zat ze steeds bij de top twee. Op het cruciale moment werd ze ingehaald door Truss, die vervolgens ook Sunak versloeg.

Nu Truss in recordtijd is opgestapt, is Mordaunt de meest voor de hand liggende uitdager van Sunak. Ze ontwikkelde zich tijdens het premierschap van Johnson tot een van diens felste tegenstanders. Johnson en ook Sunak kregen er vaak van langs vanwege hun deelname aan illegale feestjes tijdens lockdowns. Mordaunt noemde die "beschamend".

De 49-jarige Mordaunt was eerder onder meer de eerste vrouwelijke minister van Defensie. Ze wordt in de wandelgangen gezien gezien als dé persoon die de gespleten Conservative Party weer kan verbinden.

Jeremy Hunt

Hunt heeft inmiddels laten weten dat hij niet overweegt om Truss op te volgen. Toch is het niet ondenkbaar dat de ambitieuze Hunt zich alsnog kandidaat stelt. Hij probeerde in 2019 al eens partijleider (en daarmee premier) namens de conservatieven te worden. Hij verloor toen van Johnson. Eerder dit jaar deed hij niet mee aan de strijd om diens opvolging.

Na het ontslag van Kwasi Kwarteng van vorige week werd Hunt aangesteld als minister van Financiën. Hunt werd toen al "de échte premier" genoemd. Het eerste wat hij deed, was bijna alle belastingplannen van zijn voorganger ongedaan maken. Dat leidde ertoe dat ook de druk op Truss te groot werd.

De 55-jarige Hunt was tot nu toe niet bijzonder geliefd, ook niet binnen zijn eigen partij. Een veelgebruikte bijnaam krijg je als de eerste letter van zijn achternaam vervangt door een 'C'. Dat levert een onaardig Engels scheldwoord op. Zijn nog prille bewind als minister van Financiën lijkt hem wel wat populariteit te hebben opgeleverd. Maar dat is (nog) niet genoeg om een gooi naar het hoogste ambt te doen.

Boris Johnson

Niets zou de chaos in de Britse politiek beter belichamen dan een terugkeer van Johnson. Enkele maanden nadat hij was opgestapt als premier, zingt zijn naam alweer rond. En het is meer dan gefluister in de wandelgangen.

In zijn afscheidstoespraak liet Johnson doorschemeren dat hij vond dat hij best nog had kunnen aanblijven als premier. Hij is bij veel partijgenoten nog altijd razend populair. Anderen zitten dan weer helemaal niet te wachten op zijn rentree.

Volgens politieke commentatoren zou Johnson al besloten hebben zich kandidaat te stellen. Hij zou geloven dat het "een kwestie van nationaal belang" is. Wel probeert hij eerst nog te peilen hoeveel steun hij daadwerkelijk zou hebben.