Suella Braverman is gestopt als minister van Binnenlandse Zaken in het Verenigd Koninkrijk. Ze is de tweede minister in nog geen week tijd die stopt binnen het kabinet van premier Liz Truss.

Braverman zegt dat ze zelf haar ontslag heeft ingediend. Ze erkent dat ze een fout heeft gemaakt door een officieel document via haar privémail te versturen, wat tegen de regels is.

Media melden dan ook dat ze in feite is ontslagen vanwege het schenden van de nationale veiligheid.

In een verklaring zegt Braverman verder dat ze zich "zorgen" maakt over de koers van de regering. Volgens haar zijn belangrijke verkiezingsbeloftes gebroken.

Truss al zwaar onder vuur door economisch beleid

Truss, die anderhalve maand geleden aantrad, ligt al zwaar onder vuur binnen haar eigen Conservatieve Partij vanwege haar zwalkende economisch beleid. Media speculeren over haar toekomst.

Een partijgenoot van Truss, parlementariër William Wragg, maakte al bekend dat hij per brief zijn wantrouwen tegen de premier kenbaar heeft gemaakt. Een dergelijke brief kan leiden tot een vertrouwensstemming, maar toont vooral de grote onvrede over de nog maar kort regerende kabinetsleider.

Als reactie op de kritiek binnen en buiten de partij op haar plannen, offerde Truss vorige week haar rechterhand Kwasi Kwarteng op als minister van Financiën en stelde ze Jeremy Hunt aan als zijn opvolger.

Truss werd begin september premier na een leiderschapsverkiezing binnen de Conservatieve Partij. De partij moest een nieuwe leider vinden na het vertrek van Boris Johnson, die daartoe was genoodzaakt nadat bewindslieden zich massaal tegen hem hadden gekeerd.